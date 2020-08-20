Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:59 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) возможно подтопление садовых участков из-за непрекращающихся ливней. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в Instagram.

Исаак Левитан. Половодье2. 1885

«Ситуация нештатная, прямо скажу. Уровень воды в реке Тагил предельно повышен», — сказал градоначальник.

Спасательные службы перешли на повышенный режим готовности, с владельцами садовых участков организована круглосуточная связь. Ситуация тем не менее контролируемая, считает Пинаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области за последнюю неделю уже несколько раз объявляли штормовое предупреждение из-за обильных дождей.

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