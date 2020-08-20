Тюменский район, Тюменская область, , 16:28 — REGNUM В Тюменской области задержан подозреваемый в убийстве мужчины и женщины. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Тела убитых были обнаружены 18 августа в селе Горьковка Тюменского района. В ходе розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый — 39-летний житель посёлка Боровский Тюменского района.

Гражданин признался в содеянном. Причина убийства — ревность к бывшей сожительнице. Злоумышленник также признал, что совершил преступление в состоянии сильного алкогольного опьянения. У погибшей осталось трое детей, двое из которых несовершеннолетние.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Подозреваемый заключён под стражу.