Астрахань, , 16:08 — REGNUM В пресс-службе управления МВД по Астраханской области поделились подробностями о мужчине, который утром 20 августа был доставлен в больницу с ожогами от здания облдумы, сообщает ИА REGNUM.

«Сегодня утром экипаж 410-го автопатруля Полка ППС УМВД России по городу Астрахани, проезжая по улице Володарского, заметил мужчину, тело которого было объято пламенем. Старшина полиции Ерлан Байбатиров и старший сержант Бикет Джусупкиреев незамедлительно приняли меры к тушению и оказали 57-летнему пострадавшему первую помощь», — говорится в сообщении ведомства.

У мужчины прибывшие на место медики диагностировали ожоги второй степени. Он был доставлен в больницу.

«Предварительно установлено, что загорание произошло из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющейся огнеопасной жидкостью», — пояснили в полиции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, очевидцы заявили, что мужчина с канистрой огнеопасной жидкости пытался поджечь дверь областной думы, но в это время на нём самом загорелась одежда. Свидетели также отметили, что полиция прибыла на место раньше медиков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астрахани мужчина поджёг двери облдумы и пострадал сам