Астрахань, 20 августа 2020, 16:08 — REGNUM В пресс-службе управления МВД по Астраханской области поделились подробностями о мужчине, который утром 20 августа был доставлен в больницу с ожогами от здания облдумы, сообщает ИА REGNUM.
У мужчины прибывшие на место медики диагностировали ожоги второй степени. Он был доставлен в больницу.
Как уже сообщало ИА REGNUM, очевидцы заявили, что мужчина с канистрой огнеопасной жидкости пытался поджечь дверь областной думы, но в это время на нём самом загорелась одежда. Свидетели также отметили, что полиция прибыла на место раньше медиков.
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