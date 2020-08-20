Джалал-Абад, Киргизия, , 15:47 — REGNUM На юге Киргизии житель города Кара-Куль изнасиловал мать другого местного жителя в отместку за то, что тот ранее изнасиловал его дочь, передает «Kaktus.media».

По словам потерпевшей, преступление произошло в начале апреля 2020 года, когда неизвестный мужчина тайно проник в ее дом и, угрожая ножом, заявил, — «Твой сын изнасиловал мою дочь, поэтому буду мстить тебе». После изнасилования мужчина скрылся.

57-летняя женщина обратилась в Джалал-Абадский областной суд с апелляцией, потребовав отменить приговор Кара-Кульского районного суда, который закрыл дело после ее встречного заявления.

По итогам заседания Джалал-Абадский областной суд принял решение оставить в силе приговор Кара-Кульского районного суда, поскольку потерпевшая сама написала встречное заявление и отказалась от дальнейшего поддержания обвинения.