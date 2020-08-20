Нефтекамск, Башкирия, , 15:29 — REGNUM Лабораторию по производству синтетических наркотиков закрыли полицейские в Башкирии. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в г. Нефтекамске стражи порядка задержали подозреваемых в незаконном сбыте и производстве наркотиков.

По предварительной версии, в начале текущего года три местных жителя в возрасте от 31 до 36 лет организовали деятельность лаборатории по производству наркотиков. Лаборатория находилась на одной из дач садового некоммерческого товарищества «Буй», находящейся в пользовании одного из фигурантов уголовного дела.

Отмечается, что наркотики сбывались через так называемые тайники-закладки. Всего было обнаружено и изъято порядка 60 кг мефедрона.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

В настоящее время фигуранты уголовного дела находятся под стражей. Расследование дела продолжается.

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