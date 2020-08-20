Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии с микроавтобусом на трассе М-4 «Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 20 августа.

ДТП произошло в 7:15 мск на 1062 километре федеральной автодороги. По предварительным данным, водитель ГАЗ-32 213, двигаясь со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, не справился с управлением и наехал на бордюр. Микроавтобус опрокинулся и столкнулся с бетонным ограждением.

В результате аварии пассажир микроавтобуса погиб. Водитель автомобиля, а также ещё один пассажир госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.