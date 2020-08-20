Чебоксары, , 15:05 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве своей 68-летней матери. Труп обнаружила в квартире знакомая семьи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР.

Тело обнаружили днём 18 августа 2020 года в одной из квартир в Чебоксарах. Правоохранители установили, что к совершению преступления может быть причастен её сын, который в момент убийства был пьян.

«Во время ссоры из-за отказа матери дать деньги на приобретение алкоголя он нанес множество ударов руками и ногами», — полагают в ведомстве.

Полученные травмы оказались смертельными, женщина скончалась на месте преступления. Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту смерти 50-летнего мужчины, труп которого был обнаружен в лесу. Следствие считает, что его застрелили, подозреваемый установлен.

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