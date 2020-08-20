Иваново, , 14:57 — REGNUM В Ивановской области региональное УФСБ пресекло действия чиновника, которыми были созданы условия для разглашения государственной тайны, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Ивановской области 20 августа.

«Установлено, что сотрудник одного из федеральных органов исполнительной власти обрабатывал доверенные ему по службе документальные материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, с нарушением установленных правил. Таким образом, были созданы условия для их разглашения», — уточнили в УФСБ.

Нарушителю объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления. В настоящее время данный сотрудник прекратил деятельность, которая создала угрозу разглашения сведений, составляющих государственную тайну.