Казань, , 15:55 — REGNUM В отношении руководства ООО «Племрепродукт» следственными органами в Татарии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»). Об этом сообщает пресс-служба СК по РТ.

В 2019 году руководство фирмы, зная о просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в сумме более 3,2 млн рублей, при наличии сведений от налогового органа по взысканию недоимки, произвело расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 12,3 млн рублей, тем самым сокрыв денежные средства от взыскания.

Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего директора ООО «КазаньТрансЭкспедиция» по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

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