Москва, , 14:35 — REGNUM В Кремле знают о происшествии с блогером Алексеем Навальным из СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, для лечения Навального «привлечены лучшие врачи», и ему желают скорейшего выздоровления.

При этом Песков отметил, что президенту РФ Владимиру Путину не делали спецдоклада по данной ситуации.

Он также подчеркнул, что если блогеру потребуется госпитализация за рубеж, и поступит соответствующее обращение, то разрешение будет дано. Песков выразил уверенность, что если анализы подтвердят отравление Навального, то будет начато расследование.