Саратов, , 15:52 — REGNUM Депутаты Саратовской области обеспокоены новым видом поборов в образовательных учреждениях. Уже поступают первые жалобы родителей учеников из Пугачевского района, с которых собирают деньги на закупку бесконтактных термометров к новому учебному году.

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Народные избранники обратились с вопросом к и. о. министра образования Елене Нерозя. Она подчеркнула, что потребность в любых средствах должна быть подтверждена расчетами. Добровольные пожертвования могут быть, но они не относятся к обязательным.

Депутаты отметили, что родители в курсе о выделении школам по 500 тыс. рублей и они думали, что эти средства пойдут на мелкий ремонт. Оказывается, их потратят на антисептики, а на ремонт опять соберут с родителей, сообщает регион64.

ИА REGNUM напоминает, строительство ледовой арены в Саратове станет возможным только в следующем году. Выделенные на возведение арены деньги председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил направить в саратовские школы — каждой по 500 тыс. рублей, так как они страдают от недостаточного финансирования и смогут закрыть свои потребности по подготовке к новому учебному году.

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