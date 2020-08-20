Кострома, , 14:12 — REGNUM В Костроме рабочие газовой службы получили ожоги в результате взрыва в садоводческом товариществе. Об этом 19 августа сообщает СУ СК РФ по региону.

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По предварительной информации, днём 19 августа рабочие на служебном автомобиле приехали на территорию дачного товарищества для проверки газораспределительного щита.

В это время произошел хлопок газа, в результате которого служебная автомашина сгорела, а рабочие получили ожоги лица и рук. По предварительным данным, утечка произошла под землей, в месте врезки газовой трубы одного из домов садового товарищества в магистральную газовую трубу.

В настоящее время работники газовой службы доставлены в медучреждение. Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ).