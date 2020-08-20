Омск, , 14:05 — REGNUM Состояние блогера Алексея Навального стабильное, но он еще находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области.

«Пока врачи продолжают бороться за жизнь. Речи о транспортировке не идет», — сообщили «Известиям» в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что они «продвинулись дальше» в постановке диагноза, однако озвучить его не могут, поскольку на месте нет родственников Навального.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа самолёт, в котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогера доставили в одну из больниц Омска и поместили в реанимацию. Сейчас он подключен к ИВЛ.

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