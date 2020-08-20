Москва, , 13:49 — REGNUM Защита актёра Михаила Ефремова в суде отвергла слова своих оппонентов о возможном подкупе свидетелей. Об этом 20 августа сообщает РИА Новости.

Вопрос о возможном подкупе обсуждался на заседании Пресненского районного суда Москвы. Сторона защиты предложила пригласить свидетеля, который должен был доказать противоправные действия. Другим доводом стало наличие у защитников потерпевших подтверждающей их позицию видеозаписи.

«Когда адвокат хочет кого-то подкупить, он это делает тайно, это просто смешно. У них есть право обратиться в правоохранительные органы, а точнее, в СК», — цитирует агентство слова адвоката Эльмана Пашаева.

Отмечается, что после этого на заседании произошла перепалка между сторонами, которую остановил судья, отказавшись приглашать этого свидетеля и смотреть видео.

Как сообщало ИА REGNUM, сын погибшего в ДТП Сергея Ефремова Виталий увеличил сумму иска к актёру Михаилу Ефремову до 7,5 млн рублей.