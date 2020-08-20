Запорожье, Украина, , 13:42 — REGNUM В Запорожье скончался один из трёх рабочих Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК), пострадавший во время выброса тетрахлорида титана. Об этом сообщило 20 августа информационное агентство «Укринформ».

"Один из трёх пострадавших на предприятии при проведении ремонтных работ скончался в больнице от полученных травм», — сказано в сообщении.

В местной полиции журналистам сообщили, что дело, возбуждённое в связи с аварией на предприятии, переквалифицировали на более тяжкую статью.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа 2020 года во время замены вентиля на солевой хлорирующей установке произошёл выброс тетрахлорида титана. Пострадали трое рабочих.

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