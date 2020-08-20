Селенгинский район, Бурятия, , 13:30 — REGNUM В Селенгинском районе Бурятии правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием КамАЗа, гружённого брёвнами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Предварительно установлено, что 41-водитель большегруза, на трассе «Улан-Удэ — Кяхта» в районе села Нижний Убукун выехал на встречную полосу движения, врезавшись в Nissan Serena. За рулём последней находился 37-летний житель Улан-Удэ. Как отмечается, предположительно водитель КамАЗа уснул за рулём.

«В результате ДТП водители, а также пятеро пассажиров иномарки, в том числе трое детей, доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия», — отметили в ведомстве.

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