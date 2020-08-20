Ташкент, , 13:04 — REGNUM Власти Ташкентской области намерены неправомерно изъять из частной собственности крупный туристический комплекс в курортном горном месте Чимган, ранее, в 2018 году, территория, на которой находится комплекс, была передана узбекским предпринимателям казахской стороной, сообщает интернет-группа Уят.уз.

В публикации, автором которой является известный в сфере туризма предприниматель Равшан Абдураимов, рассказывается предыстория передачи этого культового не только для граждан Узбекистана, а также для туристов со всего бывшего СССР, горного места отдыха.

«Я живу и работаю в Чимгане с 1992 года, в этом же году мне было оказано доверие со стороны тогдашнего руководства «Узбектуризма» возглавить и привести в надлежащий вид и работу туркомплекса Чимган. При акте приёме-передачи, комплекс был в долговой яме, ничего не работало. В частности, не было света и воды, все механизмы канатных дорог и инженерных коммуникации были в негодном состоянии. Штат из ста пятидесяти человек полгода сидел без заработной платы», пишет Абдураимов.

По его словам, несмотря на всё это «мы с моей командой приняли решение восстановить полуразвалившийся после распада СССР туркомплекс Чимган», причем данное решение насильно навязали предпринимателю власти уже независимого Узбекистана, так как восстанавливать комплекс являлось на тот момент фактически неразрешимой задачей и никто не хотел за нее браться.

«Мы за полгода заплатили все долги, вышли в прибыль, люди начали снова массово приезжать отдыхать. Чимганский комплекс был по сути сезонным и работал в основном в зимний период, но мы смогли сделать его круглогодичным», рассказывает предприниматель.

Команда под руководством Абдураимова составила план приватизации и постепенно «заработали все канатки (горнолыжные канатные дороги)-на них поменяли троса, поменяли часть гостиничного оборудования, восстановили коттеджи, в Чимгане стали проводиться грандиозные артфестивали, авторалли, велогонки, мы активно поддерживали музыкальный ежегодный фестиваль бардов».

«На этом фоне к нам обратился американский бизнесмен с предложением инвестировать в наш туркомплекс пятьдесят миллионов долларов. Мы создали совместное предприятие, купили некоторое оборудование, в том числе и по розливу чимганской родниковой воды, разработали проекты по реконструкции всего туркомплекса в целях строительства современной инфраструктуры», рассказывает Абдураимов.

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«Вдруг в 2002 году, в день празднования Навруза к нам приезжают два автобуса во главе с тогдашним генпрокурором республики Рашидом Кадыровым (сейчас находится в заключении — ред) и начинают незаконную проверку без каких-либо на то разрешения со стороны координационного совета правительства. В этот же день нас, пятерых собственников вызывают в газалкентский городской хозяйственный суд и за один час лишают нас собственности, которой было уже семь лет. Конечно же, хозсуд отобрал всё имущество у всех пятерых собственников и приговорил всех к уголовной ответственности. Мне лично прокурор попросил дать 32 года по совокупности статей, но затем нас подвели к амнистии и всех отпустили. Ведь основная цель была не сажать нас, а отжать наше приватизированное имущество», подчеркнул бизнесмен.

По словам Абдураимова, в 2002 году туркомплекс перешел в ведение хокимията (администрации) города Ташкента и «когда хокимият принимал туркомплекс Чимган, он был в рабочем состоянии, всё функционировало, штат был укомплектован коллективом в 70 человек в гостинице, коллектив канатных дорог составлял около сорока человек, а коллектив спасательной службы — около двадцати пяти человек».

Итогом стало то, что туристический комплекс за короткое время пришел в полный упадок.

«Туркомплекс стал чахнуть на глазах, сменилось энное количество директоров, каждый раздербанивал всё имущество, как хотел. Стали строить эти директора себе дачи из ворованных стройматериалов из туркомплекса Чимган, все что было сделано за десять лет. они превратили в груду бетона и железа», сокрушается бизнесмен.

Таким образом, отметил он, власти, оставив 150 человек без работы, закрыли туркоплекс и по частям продали на стройматериалы и «все в Чимгане знают, кто это все делал и где эти материалы».

Предприниматель с воодушевлением встретил 2017 год, ведь новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев инициировал революционные реформы во всех сферах.

«Мы с воодушевлением услышали, что можно возвращать ту недвижимость, которая ранее была незаконна изъята, написали письмо в правительство страны. Нет ответа! Через некоторое время видим, что наш туркомплекс Чимган начинают сносить и мы поняли, что это делают для того, чтобы нам его не возвращать и скрыть все, что они разворовали», сообщил Абдураимов.

Он негодует, что «объект был просто снесён и его сравняли с землёй» и задает вопрос: Ради чего забирался объект, ведь «столько людей остались без работы, уникальное капитальное здание, которое строилось на века, снесли».

«Сейчас на его месте хотят строить какой-то курорт, якобы, чтобы малоимущие граждане могли там отдыхать! Вот был же такой курорт у нас и цены там были доступные и отдыхали там все слои населения!», пишет Абдураимов.

Возвращаясь назад во времени, предприниматель отмечает, что в 2006 году, он вместе с группой партнеров, на торгах выкупает казахский санаторий, находящийся на территории Чимгана.

«Мы создаём совместное казахско-узбекское СП, регистрируемся и начинам работы по ремонту здания и благоустройству земельного участка, принадлежащего совместному предприятию. Это здание было в полуразрушенном состоянии — никакой инфраструктуры, один туалет на весь этаж! Как только мы привели здание и земельный участок в нормальное состояние, наладили инфраструктуру и, как вы думаете, кто к нам пришёл? Опять наша «любимая» прокуратура. Это уже 2006 год, опять суды и опять мы доказываем, что приватизировали имущество и землю по закону. Ровно 12 лет мы судились за наши права!», подчеркнул предприниматель.

Уже в 2017 году, после долгих лет судебных тяжб, бизнесмены обратились с письмом к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и тот дал поручение разобраться в ситуации.

По словам бизнесмена, после этого, все встало на свои места «справедливость восторжествовала. нам узаконили наше имущество, дали землю для постройки новых зданий, оздоровительного комплекса».

Абдураимов поясняет, что «мы граждане Узбекистана выкупили это имущество вместе с земельным участком принадлежащий Республике Казахстан, понятно же что эта земля и имущество никогда бы не перешла в Узбекистан».

Он выражает за это благодарность за помощь в приватизации земельного участка «своим братьям из Казахстана и лично президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, другу нашего народа и нашей семьи (имеется ввиду семья Абдураимова, мать которого была ранее в высшем руководстве ЦК компартии Узбекистана).

Отмечается, что на новый участок земли у СП имеются все документы, в том числе решение правительства за подписью премьер-министра Абдуллы Арипова и хокимията Ташкентской области.

«Решение вышло в 2018 году. Мы начали строить и продолжаем! И вдруг как гром средь ясного неба! Прокуратура Бостанлыкского района вносит протест и заявляет об изъятии нашего земельного участка. Обоснование — якобы мы ничего не делаем и не осваиваем эту землю. Подчеркну, что за это время (с 2018 года) мы строим двенадцать объектов, которые уже на стадии завершения, привезли и высадили 2 тысячи единиц крымской сосны, 2500 саженцев ореха, организовали пруд по разведению рыбы и ловли ее для туристов, строим большой цех по розливу воды Чимган», сообщает бизнесмен.

В конце повествования он подчеркивает, что «мы глубоко поверили и поддержали реформы, который инициировал новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев».

«Однако, находимся в недоумении, что несмотря на все указы и постановления главы государства, все остается по старому. Власть на местах, невзирая на установки президента, продолжает практику по отъему частной собственности. И в этом местной власти оказывает полное содействие органы прокуратуры. Ответственно заявляю, что мы будем бороться за наши законные права, а тем чиновникам, которые совершают противоправные действия указываем — не надо портить инвестиционный климат Узбекистана. Ведь если власть давит на местных инвесторов, то тоже самое она будет совершать в отношении иностранных инвесторов», подчеркивает бизнесмен.

«Давя на нас, вы тем самым откидываете республику назад в своем развитии, ведь без иностранных инвестиций, да и вообще, без веры людей в верховенство закона, Узбекистан далеко не уйдет!», резюмировал он.