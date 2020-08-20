Посёлок городского типа Атамановка, Забайкальский край, , 13:02 — REGNUM Прокурор Читинского района Забайкальского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного действующего и одного бывшего муниципальных служащих администрации городского поселения «Атамановское». Как сообщает сегодня, 20 августа, официальный сайт надзорного ведомства, чиновники бвиняются в совершении сразу девяти составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 («Мошенничество») и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

«По версии следствия, в 2016—2018 годах главные специалисты администрации городского поселения «Атамановское» использовали свои полномочия для незаконного оформления земельных участков в черте городского поселения, расположенных в непосредственной близости от краевого центра. Они продавали участки через подставных лиц либо в интересах своих родственников и знакомых, оформляя право собственности на их имя», — пояснили в прокуратуре.

Там же отметили, что во всех случаях незаконное оформление земельных участков было связано либо со злоупотреблением доверием глав поселения, которые подписывали подложные документы, не перепроверяя за подчиненными, либо с их обманом, когда сами муниципальные служащие вместо главы поселения заверяли заведомо ложные сведения в официальных документах своей подписью. В результате городскому поселению «Атамановское» причинен материальный ущерб на общую сумму 4,5 млн рублей.

Ввиду того, что до направления в суд уголовного дела один из муниципальных служащих уволился из администрации, в отношении второго прокуратура внесла главе городского поселения представление с требованием устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции и рассмотреть вопрос об его увольнении в связи с утратой доверия.

Степень вины чиновников предстоит определить теперь Центральному районному суду Читы.