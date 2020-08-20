Томск, , 12:52 — REGNUM Томская транспортная полиция проверяет сообщения о возможном отравлении блогера Алексея Навального в аэропорту. Об этом сообщил представитель Томского линейного отдела МВД РФ Михаил Михайлов.

«Естественно, информация (по данному инциденту) проверяется», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа самолёт, в котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогера доставили в одну из больниц Омска и поместили в реанимацию. Сейчас он подключен к ИВЛ.

Читайте также: Алексей Навальный госпитализирован в Омске