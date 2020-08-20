Исламабад, , 12:55 — REGNUM Как минимум 17 человек погибли из-за ливней, которые обрушились на провинцию Пенджаб в Пакистане. Об этом 20 августа сообщает телеканал Geo. tv со ссылкой на свой источник.

По информации источника, в результате обрушения из-за ливней крыш трех частных домов погибли 14 человек и ещё 17 были ранены.

При этом ещё как минимум трое человек погибли и пятеро пострадали из-за схода оползня на шахте по добыче угля «Касба-Бхал».

Также сообщается, что во многих городах провинции наблюдаются проблемы с организацией движения и перебои в поставке электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа стало известно, что пять человек числятся как пропавшие без вести после схода оползня, произошедшего в результате сильных ливней в китайской провинции Юньнань, которая расположена на юго-западе страны.