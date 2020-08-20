Мухорони, , 12:32 — REGNUM 39 подростков были арестованы на домашней вечеринке в городе Мухорони в графстве Бондени. Об этом передаёт местный телеканал Citizen TV.

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По словам заместителя комиссара Мухорони Эрика Ваньи, который подтвердил этот инцидент, подростки были в возрасте от 12 лет.

Ваньи также предупредил, что теперь полицейские начнут арестовывать родителей несовершеннолетних, обвиняя их в халатности.

«Если вы не можете позаботиться о своих детях, и они будут арестованы в течение этого времени (ограничений для борьбы с пандемией), и вам также придётся ответить перед законом», — сказал Ваньи.

Во вторник административный секретарь министерства здравоохранения Кении доктор Рашид Аман отметил, что последние случаи заражения коронавирусом были зафиксированы среди молодых людей.

«Мы хотим прояснить наше сообщение… пандемия представляет угрозу для всех. Прежде чем мы сосредоточимся на пожилых людях, давайте подчеркнем, что эта болезнь представляет угрозу для всех», — подчеркнул Аман.