Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за анонимной угрозы взрыва эвакуировали сотрудников и посетителей Ростовского областного суда. В настоящее время у здания, расположенного на улице Соколова, дежурят сотрудники полиции и спасатели.

Здание суда оцепили. Сотрудник правоохранительных органов и спасатели ожидают кинологов и взрывотехников, передаёт портал 161.ru

ИА REGNUM напоминает, что днём 16 августа очередную угрозу от анонимных злоумышленников получил международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону). В августе анонимки также получили три суда в Ростове-на-Дону.

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