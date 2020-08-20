Севастополь, , 12:21 — REGNUM Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев дал поручение оказать помощь жителям пятиэтажного дома в посёлке Кача, чьи квартиры пострадали из-за пожара. Об этом он написал 20 августа в своём instagram-аккаунте.

«Оперативно собрал на месте все городские службы и поручил помочь жителям, чьи квартиры были залиты водой в связи с тушением. Коммунальщики уже проверили кровлю. Конструктивы здания не пострадали. Жители от переселения во временное жилье отказались. Будем силами управляющих компаний, фонда капитального ремонта наводить в доме порядок и устранять последствия», — написал врио губернатора. Он добавил, что сегодня в дом вернут электричество и газ по другим стоякам дома.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в жилом пятиэтажном доме в Севастополе произошёл утром 20 августа. МЧС сообщило об эвакуации 46 человек. Позже стало известно о гибели одного человека в результате пожара. Из загоревшейся квартиры спасатели изъяли два газовых баллона.

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