Севастополь, , 12:16 — REGNUM О гибели человека при пожаре в пятиэтажном жилом доме в посёлке Кача Севастополя сообщил в своём instagram-аккаунте врио губернатора города Михаил Развожаев.

«Сегодня утром в 7:20 поступило сообщение о пожаре в доме номер 28 на ул. Авиаторов в Каче — загорелась квартира на пятом этаже. Один человек — владелец квартиры — погиб. МЧС оперативно эвакуировали два газовых баллона, которые хранились в квартире, несмотря на то, что дом газифицирован. Почему произошёл пожар — разберутся дознаватели», — уточнил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС сообщило об эвакуации 46 человек из загоревшейся пятиэтажки в посёлке Кача. В соцсетях сообщалось о якобы предшествовавшем пожару взрыве. Прокуратура начала проверку.

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