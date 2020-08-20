Севастополь, , 12:02 — REGNUM Проверку по факту пожара в жилом доме в посёлке Кача в Севастополе начала прокуратура города, сообщили 20 августа ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства. По данным прокуратуры, есть пострадавшие.

«Установлено, что сегодня, 20 августа 2020 года, около 07.20 утра, в 3-м подъезде пятиэтажного дома 1983 года постройки произошло возгорание в трехкомнатной квартире на последнем этаже. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Севастополя Марк Большедворский», — уточнили в прокуратуре.

Надзорное ведомство начало проверку в отношении управляющей компании и ресурсоснабжающей организации, проверка находится под личным контролем прокурором города.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 августа в пятиэтажном жилом доме в посёлке Кача Севастополя произошёл пожар, по сообщениям очевидцев, ему предшествовал взрыв. СМИ сообщают об одном погибшем, официально это пока не подтверждается.

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