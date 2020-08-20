Кызыл, , 11:58 — REGNUM Подписчики главы Тувы Шолбана Кара-оола в соцсетях регулярно отправляют ему сообщения о проблемах, требующих вмешательства властей. Так, одна из местных жительниц написала о проблеме в одной из поликлиник Кызыла.

«Уважаемый Шолбан Валерьевич. Что за беспредел происходит в поликлинике на Щетинкина-Кравченко д. 61, мы были записаны в час, по словам людей закрыли до 12 ч., и сказали на обед. Мы пораньше приехали чтобы получить карточку, а в итоге зашли в 13.05 мин. то есть по времени мы опоздали на запись, во благо врач пошел на встречу», — цитирует сообщение подписчицы глава.

По её словам, в медицинском учреждении не соблюдается дистанция, а в регистратуре нет телефона. Руководитель региона в связи с этим попросил коллег оперативно разобраться в ситуации. Он также поблагодарил жителей, сообщающих ему о проблемах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач больницы села Мугур-Аксы выложил в соцсетях видео, в котором рассказал о бедственном положении медицинских учреждений.

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