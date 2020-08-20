Якутск, , 11:48 — REGNUM В Якутии в селе Саскылах Анабарского района опасный пожар возник на частном нефтескладе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Возгорание началось с бензовоза во время перекачки ГСМ. Затем огонь перекинулся на ёмкость с топливом. Спасатели поспешили сообщить о локализации пожара на площади 10 квадратных метров. Но позже уточнили, что локализовано возгорание только бензовоза.

Ведётся тушение огня в ёмкости нефтесклада и охлаждение соседних емкостей. Площадь пожара составляет уже 100 квадратных метров.

«В превентивных целях производится отселение граждан села Саскылах в количестве 93 человек», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека получили травмы в результате пожара на одной из производственных площадок ПАО «Магнитогорский металлургический завод».