Обнинск, Калужская область, , 11:44 — REGNUM В Калужской области в клинической больнице №8 Обнинска в результате возгорания постельных принадлежностей в ночь на 20 августа случился пожар. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управления МЧС России по региону.

Окурок George Hodan

Пожар произошёл, потому что 47-летний пациент наркологического отделения курил в постели. Мужчина получил ожоги третьей степени и был помещён в реанимацию.

Из-за пожара 15 пациентов и троих медиков эвакуировали. Возгорание было быстро локализовано пожарно-спасательным подразделение в составе 24 человек и семи единиц техники. В настоящее время на месте происшествия работает инспектор Госпожарнадзора.

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