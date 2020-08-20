Петропавловск-Камчатский, , 11:34 — REGNUM На Камчатке сотрудники Северо-восточного территориального управления Росрыболовства совместно с общественными инспекторами задержали в Соболевском районе на реке Удова браконьера с красной икрой весом более 200 кг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СВТУ ФАР.

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В прицепе квадроцикла было обнаружено 219,6 кг икры-сырца. Нанесённый ущерб составляет более шести млн рублей.

Квадроцикл и икра изъяты, возбуждено административное дело.

В Росрыболовстве напомнили, что ущерб за незаконную добычу одного кг красной икры составляет 27 455 рублей. Браконьеры, которые добыли более 3,7 кг икры, попадают под уголовную ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бугурусланском районе Оренбургской области полиция задержала группу браконьеров. Трое мужчин подозреваются в незаконном отстреле двух оленей.