Абакан, , 11:29 — REGNUM В ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии подтвердили информацию о том, что в Хакасии в реке Енисей обнаружено тело пропавшего мальчика.

Как сообщили ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе ведомства, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тела пятилетней девочки с признаками утопления в Енисее между посёлком Майна и городом Саяногорском, а также безвестного исчезновения шестилетнего мальчика.

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По предварительным данным, днём 18 августа мальчик и девочка вместе гуляли в посёлке Майна. Девочка не вернулась домой, и родители начали самостоятельные поиски. Через некоторое время житель Саяногорска, отдыхавший на берегу Енисея, сообщил об обнаружении тела девочки у берега водоёма. Родители мальчика в связи с его пропажей обратились в правоохранительные органы.

В поисках ребёнка были задействованы следователи, полицейские, сотрудники МЧС, волонтёры, местные жители. 20 августа спасатели нашли тело мальчика в воде в границах улицы Береговая саяногорского посёлка Майна.

При осмотре тел детей специалисты не обнаружили каких-либо повреждений, указывающих на криминальный характер смерти. Согласно судебно-медицинскому заключению, девочка утонула.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти мальчика.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование продолжается.

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