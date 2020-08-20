Ташкент, , 11:26 — REGNUM Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщили 20 августа в пресс-службе ГУБДД МВД республики.

Авария произошла 19 августа в 18:30 (16:30 мск). Водитель автомобиля Nexia выехал на полосу встречного движения, нарушив правила обгона, и столкнулся с грузовиком НOWO.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его двое пассажиров, в том числе годовалый ребенок, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир Nexia госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Сурхандарьинской области Узбекистана произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек, в том числе двое детей.

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