Краснодар, , 11:26 — REGNUM Спасатели в Хакассии обнаружили в реке Енисей тело второго ребенка, который пропал 18 августа. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«20 августа 2020 года в результате поисковых мероприятий тело мальчика обнаружено спасателями в воде в границах улицы Береговая поселка Майна города Саяногорска», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным следствия, мальчик и девочка гуляли вместе в поселке Майна города Саяногорск и из-за долго отсутствия дочери родители девочки начали ее самостоятельно искать.

Позднее, 18 августа, тело малолетней девочки по внешнему виду 5−6 лет без признаков жизни было обнаружено на берегу реки Енисей в границах города Саяногорска.

Кроме этого, сообщается, что следственные органы региона продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Хабаровске пропал мальчик шести лет, его объявили в розыск.