Краснодар, 20 августа 2020, 11:26 — REGNUM Спасатели в Хакассии обнаружили в реке Енисей тело второго ребенка, который пропал 18 августа. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«20 августа 2020 года в результате поисковых мероприятий тело мальчика обнаружено спасателями в воде в границах улицы Береговая поселка Майна города Саяногорска», — говорится в сообщении.
Также указывается, что, по данным следствия, мальчик и девочка гуляли вместе в поселке Майна города Саяногорск и из-за долго отсутствия дочери родители девочки начали ее самостоятельно искать.
Позднее, 18 августа, тело малолетней девочки по внешнему виду 5−6 лет без признаков жизни было обнаружено на берегу реки Енисей в границах города Саяногорска.
Кроме этого, сообщается, что следственные органы региона продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Хабаровске пропал мальчик шести лет, его объявили в розыск.