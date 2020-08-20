Астрахань, , 11:11 — REGNUM В Астрахани утром 20 августа неизвестный мужчина поджёг двери здания областной думы, сообщает портал «Пункт-А».

Неизвестный пришёл к зданию думы на улице Володарского с канистрой горючего вещества, которым облил дверь, и поджёг двери. По некоторым свидетельствам, у мужчины с собой также был плакат, содержание которого очевидцы не рассмотрели.

Зданию думы огонь не причин большого вреда, однако пострадал сам мужчина — на нём загорелась одежда. По предварительным данным, он госпитализирован. На месте происшествия работают правоохранительных органов.