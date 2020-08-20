Кувандык, Оренбургская область, , 11:09 — REGNUM В Кувандыке Оренбургской области желание сделать селфи на крыше вагона обернулось для 13-летнего школьника несчастным случаем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, поздним вечером 17 августа подросток залез на крышу вагона, чтобы сделать селфи, но не удержался и схватился за электропровод. В результате ребенок получил сильный удар током.

В настоящее время школьник находится в больнице. Медики оценивают состояние пациента как тяжелое.

По факту травмирования подростка прокуратура проводит проверку, во время которой предстоит дать оценку поведению родителей мальчика, их образу жизни, социальному положению.

«Кроме того, предстоит выяснить, по каким причинам несовершеннолетний оказался один на улице в ночное время, в период действия так называемого комендантского часа. Также прокуратура проверит исполнение требований законодательства при организации летней занятости детей», — сказали в надзорном ведомстве.

Напомним, в начале июня аналогичный несчастный случай произошел в Челябинске.

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