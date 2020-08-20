Барнаул, , 11:09 — REGNUM Следователи, которые возбудили уголовное дело в отношении врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Барнаулу, предусмотренное п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»), добились заключения его под стражу. Об этом сегодня, 20 августа, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 16 августа 2020 года подозреваемый через посредника получил мзду в размере 250 тысяч рублей от одного из местных предпринимателей. Деньги предназначались за незаконные действия по даче указаний подчиненным сотрудникам о непривлечении бизнесмена к уголовной ответственности и возврате изъятого у него имущества. Информация о задержании появилась 18 августа. Преступление выявлено сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Тем временем ГУ МВД по Алтайскому краю проводит служебную проверку. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Читайте ранее в этом сюжете: Барнаульский антикоррупционер подозревается в получении крупной взятки