Башмаковский район, , 11:25 — REGNUM С заявлением в полицию Башмаковского района Пензенской области обратился 62-летний местный житель. Мужчина рассказал, что лишился крупной суммы денег, поверив лжесотруднику банка. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По словам пострадавшего, к нему позвонил мужчина и представился сотрудником банковской службы безопасности. Злоумышленник сообщил, что на имя пенсионера неизвестные пытаются оформить кредит, в связи с этим он начинает расследование. Затем лжесотрудник банка попросил пензенца снять имеющиеся на счете денежные средства. Пострадавший снял 44 тыс. рублей и перевел их на абонентский номер. Затем злоумышленник вновь позвонил и сказал, что заявителю необходимо оформить кредиты в разных банках. Пенсионер долгое время оформлял несколько кредитов, при этом преступник находился все время на связи и указывал, куда следует переводить деньги. Спустя какое-то время пензенцу поступило требование о недостатке средств и необходимости оформления кредитов на своих родственников. Пострадавший вместе со своей супругой оформил еще несколько кредитов, тем же путем снял и отправил деньги на указанные абонентские номера. Общая сумма ущерба составила более 850 тыс. рублей.

Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что знал о подобных случаях обмана, но все равно стал жертвой мошенников. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают причастных к преступлению лиц.

ИА REGNUM напоминает, жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве женщины, представившейся по телефону ясновидящей. Лжегадалка под предлогом различных обрядов получила 1,7 млн рублей, которые потерпевшая перечисляла в течение недели.

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