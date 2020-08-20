Рубцовск, Алтайский край, , 10:30 — REGNUM В интернете появилось видео о том, как житель Рубцовска (Алтайский край) спас ребёнка, чуть не упавшего с балкона, расположенного на шестом этаже высотного дома. Судя по кадрам, мальчик (на вид 6−8 лет) по какой-то причине перелез через балкон и повис на руках. Это заметил сосед с восьмого этажа. Чтобы спасти ребёнка, мужчина закрепил верёвку и достаточно быстро спустился по ней на два этажа ниже, успев затащить мальчика обратно в квартиру.

«Очевидцы с замиранием сердца наблюдали за происходящим. К счастью, все закончилось благополучно», — отмечает канал barnaul22official.