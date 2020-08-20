Уфа, , 10:27 — REGNUM Женщина, которая переводила через дорогу корову, погибла после наезда на нее автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 21 августа сообщил главный госавториспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла на автотрассе Малаяз-В.Киги-Ункурда. Автомобиль «Ладоа Приора», под управлением 71-летнего мужчины около д. Леуза наехал на женщину 65-и лет, которая переводила через дорогу корову.

Сообщается, что пенсионерка получила не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии произошло ДТП с участием двух автомобилей