Москва, 20 августа 2020, 10:24 — REGNUM В Москве эвакуировали девять районных судов, сообщает 20 августа ТАСС.
По данным агентства, эвакуировали посетителей Люблинского, Никулинского, Чертановского, Дорогомиловского, Преображенского, Бабушкинского, Черемушкинского, а также Коптевского и Головинского судов.
Как сообщало ИА REGNUM, по Новосибирской области сегодня, 20 августа, вновь прокатилась волна массовых сообщений о минировании зданий судебной системы, налоговой службы, отделений Сбербанка России, администраций муниципальных органов, почтовых отделений, учреждений здравоохранения, детских садов и объектов транспортной инфраструктуры.