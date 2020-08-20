Пермь, , 10:21 — REGNUM В Перми дежурные службы получили информацию об угрозе взрывов нескольких административных объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

На месте работают оперативные службы. Предварительно признаков наличия реальной опасности для населения не выявлено. Личность лже-террориста устанавливается.

Стоит отметить, аналогичная ситуация в городе возникла 13 августа. Утром несколько организаций получили сообщения с угрозами взрыва. По данным СМИ, пришлось в экстренном порядке эвакуировать работников и посетителей зданий Пермского краевого суда и Ленинского районного суда. Оперативные мероприятия прошли и в аэропорту «Большое Савино», а также на железнодорожном вокзале «Пермь-2». Взрывчатых веществ не обнаружили.

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