Уфа, , 10:20 — REGNUM Один человек погиб во время дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом 20 августа сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, ДТП произошло вечером 19 августа в д. Бурцево Уфимского района. Столкнулись автомобили «Hyundai Sonata», за рулем которого находился 43-летний мужчины и «Toyota Dyna», под управлением 43-летнего жителя Уфы.

Отмечается, что в этой аварии водитель автомобиля «Hyundai Sonata» получил не совместимые с жизнью травмы. Кроме этого, в ДТП получил травмы и доставлен в больницу пассажир «Toyota» 29-и лет.

Сообщается, что водителя «Hyundai Sonata» ранее лишили водительских прав. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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