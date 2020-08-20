Омск, , 10:13 — REGNUM Блогер Алексей Навальный, госпитализированный в Омке, находится в тяжёлом состоянии. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 20 августа в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

«Состояние Алексея Навального оценивается как тяжёлое, он подключен к ИВЛ», — подчеркнули в пресс-службе минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа самолёт, в котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске.

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Навального доставили в одну из больниц Омска и поместили в реанимацию.

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Проверку сообщений СМИ об отравлении блогера в аэропорту Томска проведёт управление Роспотребнадзора по Томской области.

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