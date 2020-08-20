Абакан, , 10:01 — REGNUM Шестилетний мальчик, поиски которого велись в Хакасии, найден мёртвым, сообщил 20 августа источник ИА REGNUM.

«Тело нашли в реке ниже Майны», — уточнил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии проинформировали о том, что следствие устанавливает обстоятельства смерти маленькой девочки из посёлка Майна. Её тело обнаружили 18 августа на берегу реки Енисей в границах города Саяногорска. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Позже выяснилось, что девочка прогуливалась вместе с проживавшим по соседству шестилетним мальчиком. Её тело с признаками утопления нашли, а мальчик считался пропавшим без вести. Были организованы его поиски. По данному факту также возбудили уголовное дело.

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