Шарыповский район, Красноярский край, , 10:00 — REGNUM В деревне Глинка Шарыповского района Красноярского края полицейские изъяли около 11 килограммов наркосодержащей растительной массы, предположительно принадлежащей 59-летнему местному жителю. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Вещества растительного происхождения, которые по заключению эксперта являются наркотическими средствами — маковой соломой массой более трёх килограммов и коноплёй массой более семи килограммов — были обнаружены на территории садового участка подозреваемого в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Владелец участка утверждает, что хранил данные наркотические средства исключительно для личного употребления.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Подозреваемый помещён под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские Хакасии и Тувы провели совместную операцию по пресечению поставки гашиша в Красноярский край.

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