Саки, Крым, , 09:47 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено следственными органами в отношении депутата городской думы Первоуральска Свердловской области после его участия в драке в Крыму в июле этого года. О возбуждении дела сообщило Ura.ru со ссылкой на следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Конфликт произошёл 11 июля между депутатом Первоуральской городской думы и бывшим заместителем мэра этого же города, который сейчас проживает в городе Саки. Причины конфликта не называются, но известно, что пострадавший получил серьёзную черепно-мозговую травму. По информации издания, депутат находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю доложить о проверке по факту данного конфликта.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандал со свердловским депутатом в Крыму дошёл до Бастрыкина