Ульяновск, , 09:19 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска задержан рабочий, которого подозревают в краже стальных и чугунных изделий с предприятия. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Информация о хищении поступила в полицию от сотрудника одного из предприятий, занимающегося производством литейного оборудования. Отмечалось, что похищено около 300 кг изделий из стали и чугуна.

Правоохранители установили подозреваемого: им оказался рабочий данного предприятия, который, как полагает следствие, «на протяжении длительного времени похищал готовые изделия и прятал в цехе». Он был задержан сотрудниками ППС при попытке вывезти готовые изделия на своём автомобиле.

Мужчина задержан, по данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Засвияжском районе Ульяновска задержан 29-летний мужчина, которого подозревают в хищении телефонных кабелей. По данным следствия, по ночам он спускался в люки и вырезал медные кабели.

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