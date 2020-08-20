Анталья, Турция, , 09:21 — REGNUM В ресторане турецкого курортного города Анталья застрелили азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил 20 августа источник в правоохранительных органах Азербайджана.

«Лоту Гули был убит из пистолета мужчиной, ужинавшим вместе с ним в одном из ресторанов Анталии. Убит выстрелом в голову», — рассказал источник.

Он уточнил, что после стрельбы криминальный авторитет был в тяжелом состоянии направлен в медучреждение, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

Кроме этого, источник рассказал, что стрелявший в Лоту Гули сбежал с места преступления, однако позднее был задержан на шоссе, которое ведет в город Денизли.

«По предварительным данным, задержанным является другой представитель криминального мира по прозвищу Хан Ахмедлинский, который входил в ближайшее окружение Лоту Гули», — также сообщил он.

Напомним, Надир Салифов родился в Грузии в 1972 году, с 2005 по 2017 год находился в Азербайджане в тюремном заключении, а после освобождения уехал в Турцию. Оттуда его в 2018 году депортировали и позднее он вернулся в Турцию нелегально.