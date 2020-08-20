Мурманск, , 09:02 — REGNUM В Мурманской области увеличилось число тяжки преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

За сем месяцев ткущего года в области было зарегистрировано 7 011 преступлений, что на 49 или 0,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Большая часть совершенных преступлений — это кражи (30,1%), мошенничества (21,4%), и наркопреступления (11,2%).

Число мошенничеств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 24,5% и 12,9% соответственно, а краж, наоборот, уменьшилось на 0,4%.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 25,3% (с 1 584 до 1 985), а число убийств (с покушениями) снизилось на 40,9% (с 22 до 13). При этом в результате преступных посягательств погиб 61 человек.