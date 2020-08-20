Порт-о-Пренс, , 09:04 — REGNUM Как минимум 14 человек погибли и ещё несколько числятся как пропавшие без вести из-за крушения лодки у берегов Гаити. Об этом 20 августа сообщает агентство Associated Press (АР).

По информации источника, в результате того, что лодка была перегружена, она перевернулась. При этом по меньшей мере девять человек удалось спасти и в данный момент им оказывают медпомощь.

Точное число людей, которые пропали в результате инцидента, в настоящее время не уточняется.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 августа стало известно, что у Ливийского побережья затонул катер с африканскими мигрантами, погибли как минимум 45 человек.