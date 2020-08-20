Беляевка, , 08:58 — REGNUM В Одесской области у жителя города Беляевка полицейские изъяли девять единиц оружия. Об этом сообщили 19 августа в пресс-службе Национальной полиции области.

«В двух домах беляевца правоохранители обнаружили револьвер, пять винтовок, пулемёт, автомат, пистолет, два корпуса гранат «РГД-33», два миномётных снаряда и около тысячи патронов различного калибра», — сказано в сообщении.

51-летний мужчина не смог объяснить правоохранителям, откуда у него столько оружия.

Изъятые предметы направлены на экспертизу, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порту Одессы у иностранца в машине были найдены спрятанные тепловизоры и крепления к оружию.

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