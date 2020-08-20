Беляевка, 20 августа 2020, 08:58 — REGNUM В Одесской области у жителя города Беляевка полицейские изъяли девять единиц оружия. Об этом сообщили 19 августа в пресс-службе Национальной полиции области.
51-летний мужчина не смог объяснить правоохранителям, откуда у него столько оружия.
Изъятые предметы направлены на экспертизу, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порту Одессы у иностранца в машине были найдены спрятанные тепловизоры и крепления к оружию.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине пограничники изъяли у иностранца тепловизоры